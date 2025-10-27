

За нарушения правил дорожного движения на ул. Германа Титова в Волгограде к административной ответственности привлекли водителя свадебного кортежа. В интернете полицейские выявили видеоролик с кадрами опасных маневров водителем ВАЗ-2109. Съемка была произведена 22 октября.



Личность водителя была установлена. Оказалось, что документы на автомобиль отсутствовали. Машину изъяли и поместили на спецстоянку.



Водитель признался в опасном вождении, пояснив, что «это была свадьба». И пообещал впредь так не поступать.



Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области



