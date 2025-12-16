Федеральные новости

В России вновь ужесточили правила выдачи микрозаймов

Госдума во втором и третьем чтениях 16 декабря приняла закон, ужесточающий правила выдачи потребительских займов. Об этом сообщил председатель ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно нововведениям, с 1 апреля 2026 года размер переплаты по микрозаймам будет снижен с 130% до 100% годовых.

Кроме того, с октября 2026 года россияне смогут иметь не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. А с апреля 2027 года кредиторам запретят оформлять на человека более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых.

Напомним, в июле 2025 года при выдаче займа микрофинансовая организация в обязательном порядке начала проверять платежеспособность клиента. После прекращения обязательств клиента микрофинансовая организация должна еще три года хранить данные о его платежеспособности.

