В Волгоградской области столовые интернатов сдадут в аренду, доплатив 11,2 млрд рублей





В Волгоградской области решили доверить частникам приготовление пищи для пациентов психоневрологических интернатов и центров реабилитации. Соответствующий аукцион был накануне опубликован на Госзакупках.

Согласно условиям проекта соглашения, коммерсантам будут переданы в аренду столовые учреждений, а также всё связанное с приготовлением пищи имущество. В течение 10 лет организация должна будет инвестировать средства в обновление этой инфраструктуры, а также обеспечить приготовление пищи для пациентов и получателей социальных услуг согласно утверждённым меню.

Компании, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит обновить инфраструктуру 11 учреждений, в числе которых: «Волгоградский психоневрологический интернат», «Волгоградский областной реабилитационный центр для детей-инвалидов «Доверие», «Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов «Надежда», «Волжский психоневрологический интернат», «Жирновский психоневрологический интернат», «Калачевский психоневрологический интернат», «Котовский психоневрологический интернат», «Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Нижнедобринский психоневрологический интернат», «Суровикинский психоневрологический интернат», «Урюпинский психоневрологический интернат».

Отметим, победитель аукциона будет отобран к середине ноября 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 11,2 млрд рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»