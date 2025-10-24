Волгоградское село «законсервировали» из-за смертельного бешенства





В Камышинском районе Волгоградской области на территории Уметовского сельского поселения объявили карантин из-за выявленного очага бешенства. В населенном пункте организован комплекс мер, направленных на борьбу со смертельной опасной для человека инфекцией.

Постановление об установлении карантина и ограничительных мероприятий было опубликовано администрацией Волгоградской области сегодня, 24 октября. Сообщается, что очаг бешенства был обнаружен на одном из подворий в селе Александровка, которое входит состав Уметовского сельского поселения.

Жесткий карантин установлен в радиусе полукилометра от неблагополучного подворья. Жителям запрещается вывозить домашний скот, за исключением случаев связанных с убоем. В настоящее время в селе работают ветеринары, задача которых – предотвратить распространение бешенства путем выявления, лечения и вакцинации восприимчивых животных.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Облкомветеринарии, бешенство было выявлено у трехлетней телочки, которая контактировала с диким животным.

Карантин установлен на два месяца.