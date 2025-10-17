Транспорт

Под Волгоградом обновят дорогу к посёлку Вторая Пятилетка за 224 млн рублей

Транспорт 17.10.2025 08:17
0
17.10.2025 08:17


В Волгоградской области в городе Краснослободск власти готовятся отремонтируют дорогу местного значения к посёлку Вторая Пятилетка. Работы должны развернуться в течение ближайших 11 месяцев и охватят сразу два участка общей протяжённостью 1,7 километра: подъезды к СНТ «Колос» и к туристическому кластеру «Новая Бакалда». Соответствующий аукцион накануне был опубликован на Госзакупках.

Ранее муниципалитет провёл обследование дороги и констатировал её аварийное состояние. Согласно проектно-сметной документации здесь запланирована вырубка зелёных насаждений и планировка территории, вынос сетей электроснабжения, связи и газопровода, фрезерование и укрепление основания дороги, а также укладка нового многослойного асфальтобетонного полотна.

Также здесь будет обустроен пешеходный тротуар и обеспечена безопасная с точки зрения влияния на экологию ливневая канализация. Для безопасности автолюбителей предусмотрено обустройство сети уличного освещения, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

На эти цели из бюджета города выделена кругленькая сумма в размере 224 млн рублей. Подрядчик будет отобран по итогу открытого конкурса в начале ноября 2025 года. Сдать объект специалистам предстоит к 1 октября 2026 года.

Отметим, с 2014 на территории региона дорожными работами охвачено более 5,1 тыс. км дорог. В текущем году в порядок приводят 387 км, в том числе продолжается строительство, реконструкция и капремонт целого ряда масштабных дорожных объектов, имеющих стратегическое значение для Волгоградской области и России в целом — регион активно задействует все доступные механизмы для развития инфраструктуры, в том числе возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
16.10.2025 10:26
Транспорт 16.10.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.10.2025 07:45
Транспорт 16.10.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.10.2025 11:29
Транспорт 15.10.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.10.2025 09:54
Транспорт 15.10.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.10.2025 11:06
Транспорт 14.10.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 20:07
Транспорт 13.10.2025 20:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 18:42
Транспорт 13.10.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 17:43
Транспорт 13.10.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 10:30
Транспорт 13.10.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.10.2025 09:34
Транспорт 12.10.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.10.2025 09:06
Транспорт 10.10.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.10.2025 15:25
Транспорт 09.10.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.10.2025 13:36
Транспорт 07.10.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.10.2025 11:08
Транспорт 07.10.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.10.2025 13:35
Транспорт 05.10.2025 13:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:55
Фронотовик Виктор Тупиков скончался в Волгограде на 99-м году жизниСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом на саратовской трассе два человека погибли в ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
В Волгограде лихач вернёт в бюджет затраты на услуги санавиации после ДТПСмотреть фотографии
09:27
Депутат предупредил о бедной старости нынешней молодежиСмотреть фотографии
09:09
«Пассажиры отблагодарили»: в Волгограде полиция задержала таксиста с наркококтейлемСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Под Волгоградом обновят дорогу к посёлку Вторая Пятилетка за 224 млн рублейСмотреть фотографии
07:46
Над регионами России за ночь сбит 61 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:29
«Провели турнир на высоте»: в Волгограде наградили победителей Суперфинала «Кожаного мяча»Смотреть фотографии
06:46
В Волгоградской области из-за туманов введён жёлтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде и области отменена действующая всю ночь угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:56
Для волгоградцев могут ввести штрафы за склонение к абортуСмотреть фотографии
21:48
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде 20 октября прервут работу десятки телеканалов и радиостанцийСмотреть фотографии
20:51
Волгоградку отправят в колонию за нападение с молотком после замечанияСмотреть фотографии
20:26
Сложилось, как веер: ИИ показал свой вариант демонтажа колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:46
В России хотят расширить список опасных пород собакСмотреть фотографии
19:16
Судимые за избиение волгоградца в автобусе подростки попались на магазинной кражеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:42
Андрей Бочаров поздравил коллектив ВолгГМУ с наградой Владимира ПутинаСмотреть фотографии
18:02
«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностямСмотреть фотографии
17:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу неделиСмотреть фотографии
16:49
«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцыСмотреть фотографии
16:25
Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезонеСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездахСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государстваСмотреть фотографии
15:40
Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топливаСмотреть фотографии
15:14
На севере Волгограда из-за ремонта временно закроют ж/д переездСмотреть фотографии
15:11
«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домахСмотреть фотографии
15:02
МегаФон создал специальное предложение для многодетных семейСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионеркуСмотреть фотографии
 