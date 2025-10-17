



В Волгоградской области в городе Краснослободск власти готовятся отремонтируют дорогу местного значения к посёлку Вторая Пятилетка. Работы должны развернуться в течение ближайших 11 месяцев и охватят сразу два участка общей протяжённостью 1,7 километра: подъезды к СНТ «Колос» и к туристическому кластеру «Новая Бакалда». Соответствующий аукцион накануне был опубликован на Госзакупках.

Ранее муниципалитет провёл обследование дороги и констатировал её аварийное состояние. Согласно проектно-сметной документации здесь запланирована вырубка зелёных насаждений и планировка территории, вынос сетей электроснабжения, связи и газопровода, фрезерование и укрепление основания дороги, а также укладка нового многослойного асфальтобетонного полотна.

Также здесь будет обустроен пешеходный тротуар и обеспечена безопасная с точки зрения влияния на экологию ливневая канализация. Для безопасности автолюбителей предусмотрено обустройство сети уличного освещения, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

На эти цели из бюджета города выделена кругленькая сумма в размере 224 млн рублей. Подрядчик будет отобран по итогу открытого конкурса в начале ноября 2025 года. Сдать объект специалистам предстоит к 1 октября 2026 года.

Отметим, с 2014 на территории региона дорожными работами охвачено более 5,1 тыс. км дорог. В текущем году в порядок приводят 387 км, в том числе продолжается строительство, реконструкция и капремонт целого ряда масштабных дорожных объектов, имеющих стратегическое значение для Волгоградской области и России в целом — регион активно задействует все доступные механизмы для развития инфраструктуры, в том числе возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»