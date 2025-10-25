Общество

Росавиация сняла пятичасовой запрет на работу аэропорта в Волгограде

Общество 25.10.2025 10:16
Утром 25 октября аэропорт Волгограда начал возвращаться к штатной работе. В 10:15 Росавиация сняла запрет на работу воздушной гавани, действующий во время массового налёта БПЛА.

- Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — уточнил официальный представитель федерального авиационного агентства.

Отметим, в общей сложности воздушная гавань не могла принимать и отправлять самолёты более пяти часов. Минувшей ночью жители Волгоградской области получили предупреждение от РСЧС о беспилотной опасности, позже губернатор Андрей Бочаров сообщил о повреждении БПЛА электроподстанции и частного жилого дома.

