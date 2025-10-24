Охотникам разрешили убивать саратовских лис и волков





В Саратовской области с 25 октября открывается охота русаков, волков, лисиц и других пушных зверей. Об этом сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на региональный комитет охотхозяйства и рыболовства.

В список животных, которые разрешается добывать охотникам в Саратовской области, также вошли: корсак, норка американская, енотовидная собака, куницы лесная и каменная, и также хорьки лесные. По сведениям саратовского издания, сезон охоты на диких обитателей региона продлится до 31 января 2026 года.

Отметим, что за добычу лисицы в Саратовской области предусмотрена выплата 1,2 тысячи рублей за одну особь.

Для осуществления охоты необходимо разрешение.

Фото: shedevrum.ai

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!