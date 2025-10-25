Четыре человека погибли в столкновении «Лады» и Renault под Волгоградом





24 октября в Жирновском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Вечером на участке региональной трассы 18А-1 в границах хутора Журавка столкнулись две легковушки.

- В 17:44 на 22 км автодороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин» водитель, управляя автомашиной «Лада», объезжая припаркованный транспорт по встречной полосе, совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, в результате лобового столкновения отечественный автомобиля разломило на две части, а у иномарки оказался раскурочен капот.





Отметим, по информации правоохранительных органов, жертвами аварии стали четыре человека: оба водителя, а также двое пассажиров, находившихся в салонах автомобилей. Прибывшие на место медики вынуждены были лишь констатировать смерть.