Улов рыбака в Волго-Ахтубинской пойме потянул на 120 тысяч и уголовное дело





В Волгоградской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за незаконный вылов рыбы в Волго-Ахтубинской пойме. По сообщению Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, мужчина был пойман с поличным в период, когда вылов был запрещен, – во время нереста.

– Гражданином был произведен вылов рыбы в запрещенный для добычи период на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». В результате водным биологическим ресурсам причинен ущерб в размере более 120 тысяч рублей, – сообщили ИА «Высота 102» в природоохранной прокуратуре. – Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По итогам рассмотрения собранных сотрудниками надзорного ведомства материалов было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «г» ч.1 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. За преступление, совершенное во время нереста на особо охраняемой территории и с причинением крупного ущерба, рыбаку грозит в качестве максимального наказания срок до трех лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.

– С целью возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, природоохранный прокурор обратился в Среднеахтубинский районный суд, который удовлетворил требования. После вступления решения суда в законную силу надзорным ведомством будет проконтролировано его исполнение, – сообщают также в прокуратуре.