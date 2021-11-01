В Волгограде через балку пройдет четырехполосная дорога

Общество 01.11.2021 10:18
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01.11.2021 10:18
Муниципалитет ищет подрядчика строительства четырехполосной дороги в Советском районе. Как сообщили в мэрии, протяженность объекта около 1,5 километра. Новая дорога соединит улицу Курсекова с проспектом Университетским. Широкая магистраль, включающая по две полосы в каждом направлении, будет выводить транспортные потоки из развивающегося жилого микрорайона Родниковая Долина. В настоящее время жители пользуются в основном проездами по улицам Полухина и маршала Василевского, что не очень удобно.
Учитывая, что новая дорога частично будет проходить через балку, подрядной организации предстоит возвести несколько специальных инженерных сооружений, включая подпорную стенку со стороны оврага, и ливневую канализацию для отвода дождевых стоков. Дорога будет полностью освещена в соответствии с современными нормами безопасности, на ней предусмотрены светофоры для регулировки движения, остановочные карманы для общественного транспорта, для пешеходов - тротуары шириной более двух метров.
Сейчас большая часть территории, через которую будет проложена автомагистраль, пустует. При проектировании специалисты проложили будущую трассу так, чтобы максимально обойти расположенные рядом с балкой дачные участки. Те объекты, которые все же оказались в зоне строительства или охранной зоне автотрассы, подлежат выкупу в соответствии с действующим законодательством, их стоимость определит независимая оценка.
Строительство объекта будет идти в рамках федеральной программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". Документация успешно прошла государственную экспертизу. Активные работы по строительству дороги по ул. Родниковой начнутся в 2022 году. Ввод объекта в эксплуатацию объекта намечен на весну 2024 года.
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