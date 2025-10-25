



25 октября Волгоградская область вновь подверглась массированному удару беспилотников ВСУ. Атака всю ночь отражалась дежурными средствами ПВО. Благодаря военным, удалось избежать жертв среди мирного населения. Ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет, - подчеркнул руководитель.

Отметим, ранее в 2:37 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций произвела рассылку сообщений об опасности атаки БПЛА. Позже, в 4:37, Росавиация объявила о приостановке работы в Волгограде местного аэропорта, а мониторинговые Telegram-каналы сообщили о ликвидации беспилотников.

Фото из архива ИА «Высота 102»