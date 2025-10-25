



В Советском районе Волгограда прокуратуре пришлось вмешаться в ситуацию с газоснабжением многоквартирного дома № 105 в пер. Крестьянский. Двухэтажка оказалась незаконно лишена голубого топлива.

По информации надзорного ведомства, приостановку подачи ресурса в жилые дома регулирует федеральное законодательство, где установлен чёткий порядок, согласно которому поставщик обязан заранее дважды предупредить собственников о перекрытии стояков.

- Приостановление подачи газа осуществляется не ранее чем через 40 дней после направления 1-го уведомления и не ранее чем через 20 дней после направления 2-го уведомления, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

В результате 16 квартир лишись коммунального ресурса, при этом соответствующим образом газовики собственников не предупредили.

Отметим, в адрес ресурсоснабжающей организации было вынесено представление, по итогу которого голубое топливо вернулось в дома волгоградцев.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky