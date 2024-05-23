Общество

Грунтовые воды и проблемы с сетями: в Волгограде не заладилось строительство дороги к Родниковой долине

Общество 23.05.2024 10:48
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23.05.2024 10:48


В Советском районе Волгограда всё дальше от изначальной даты сдвигаются сроки сдачи первого этапа строительства новой дороги через Купоросную балку. Объект транспортной инфраструктуры должен соединить территорию ЖК «Родниковая долина», а также участки перспективной жилой застройки со Второй продольной магистралью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проверку контрольно-счётной палаты Волгоградской области, первый этап работ, сдача которого была запланирована на конец 2023 года, сейчас все еще находятся на начальной стадии.

– Проверкой использования бюджетных средств на строительство автомобильной дороги отмечено несоблюдение сроков выполнения работ, первоначально предусмотренных в 2021–2023 годах, по причине корректировки проектно-сметной документации, в том числе в связи с необходимостью переустройства сетей электроснабжения. Кроме того, выкуп отдельных земельных участков для муниципальных нужд с целью строительства дороги продолжался до июля 2023 года. В результате на 30 октября 2023 года выполненные работы приняты на 9,6%, а срок выполнения работ по контракту продлен до 10 ноября 2024 года, – говорится в заключении аудиторов.

Помимо сложностей с переустройством сетей, во время первоначальных работ строители, по данным КСП, вдруг выяснили, что в балке, где в коллектор спрятан Купоросный ручей, близко к поверхности залегают грунтовые воды. Соответствующее обстоятельство, очевидное для всех местных жителей, по неизвестным причинам не было выявлено на этапе геодезических исследований и не учтено при проектировании новой дороги. Уже в разгар стройки специалисты вынуждены были изменять проект, предусматривая дополнительные решения для водоотведения.

Возвращаясь к выносу мешающих строительству инженерных сетей, особые сложности возникли у подрядчика с реконструкцией высоковольтной линии. Во время реализации проекта были внесены корректировки в федеральное законодательство, которые вынудили строителей заключать дополнительное соглашение с владельцем сетевой инфраструктуры.

– Муниципальный контракт с ЗАО «СМУ-4» на строительство 1,4-километрового участка автомобильной дороги по ул. Родниковой был заключен в декабре 2021 года, весной 2022 года началась его реализация. В перечень работ согласно техзаданию входит переустройство всех имеющихся на участке строительства коммуникаций, включая сети электроснабжения. В июне 2022 года произошли изменения в федеральном законодательстве: постановлением Правительства РФ собственникам объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше было дано право требовать от застройщика заключения соглашений о денежной компенсации затрат, связанных с переустройством сетей в ходе строительства. На основании данного документа ПАО «Россети Юг» уведомило подрядную организацию (ЗАО «СМУ-4») о необходимости заключения такого соглашения, запрашиваемая сумма компенсации составила более 46 млн рублей. Соответствующее соглашение между ЗАО «СМУ-4» и федеральной электросетевой организацией было заключено в августе 2023 года, и в этом же месяце «СМУ-4» произвело выплату авансового платежа, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Волгограда.

При этом согласно договору только проектные изыскания по строительству линий должны быть осуществлены в течение двух лет.

– После завершения данных работ станет возможным продолжить строительство четырехполосной магистрали в Советском районе. В настоящее время на объекте ведутся работы по переустройству других сетей, а также монтируются новые локальные сооружения. Конечно, работы проводятся лишь в той части, в какой это возможно, – подытожили в администрации Волгограда.

Когда вынос электросетей завершится — неизвестно. Точно также неизвестны и хотя бы примерные сроки сдачи автомагистрали.

Отметим, новая автодорога должна обеспечить выезд с ул. Родниковой на Университетский проспект, что существенно повысит транспортную доступность новых микрорайонов.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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