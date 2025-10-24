Волгоградцам в ЦПКиО бесплатно нарежут гигантской фермерской тыквы





Две гигантские тыквы, которые были подарены волгоградцам фермером из Среднеахтубинского района, планируют разрезать на части и раздать гостям парка ЦПКиО совершенно бесплатно. О таком решении ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе парка.

Резать тыквы, вес которых составляет 300 и 240 килограммов, планируют уже в ближайшее воскресенье, 26 октября, начиная с 15.00.

Напомним, Юрий Яковлев из Среднеахтубинского района Волгоградской области подарил ЦПКиО две гигантские тыквы общим весом 540 килограммов в начале октября. Как рассказывал сам фермер, в этом году он побил собственный прошлогодний рекорд Волгоградской области, вырастив на своих угодьях 300-килограммовый овощ. Затем, поразмыслив, решил, что такая красота должна радовать не только его, но и всех жителей и гостей Волгограда в ЦПКиО. Чтобы доставить тыквы в парк Волгограда и разгрузить их, пришлось использовать специальную технику.

Выращенные фермером тыквы – самый настоящий экологически чистый продукт, уродившийся в поселке Стандартном.

Фото: ЦПКиО