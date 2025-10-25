Общество

Минобороны: над Волгоградской областью за ночь ликвидированы 19 БПЛА

Общество 25.10.2025 07:52
В ночь с 24 на 25 октября в воздушном пространстве над Волгоградской областью вновь работало ПВО. По данным Минобороны России, дежурными расчётами отражена массированная атака БПЛА на инфраструктуру региона.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью были уничтожены и перехвачены 19 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

В целом же в рамках отображения ночной атаки на регионы России перехвачены и уничтожены 121 БПЛА: 20 БПЛА – над территорией Ростовской области, 19 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 12 БПЛА – над территорией Калужской области, 11 БПЛА – над территорией Смоленской области, 9 БПЛА – над территорией Белгородской области, 9 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву, по 8 БПЛА – над территориями Воронежской и Ленинградской областей, по 2 БПЛА – над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей, по 1 БПЛА – над территориями Тверской и Тульской областей.

Напомним, ранее налёт прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По информации главы региона, благодаря слаженным действиям военным удалось избежать жертв среди гражданского населения.

Фото: коллаж с элементами, сгенерированными искусственным интеллектом

