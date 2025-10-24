Экономика

Общественность одобрила проект бюджета Волгоградской области

Экономика 24.10.2025 19:59
0
24.10.2025 19:59


Первый замгубернатора Александр Дорждеев представил общественности проект бюджета Волгоградской области на 2026-2028 годы. По данным пресс-службы обладмина, слушания прошли в онлайн-формате. По итогу депутаты, представители органов исполвласти, главы муниципальных образований, ученые и эксперты в целом одобрили главный финансовый документ региона.

Проект бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов  направлен в Волгоградской области на минимизацию негативных факторов и сохранение устойчивости бюджетной-финансовой системы. Согласно прогнозам специалистов, ВРП в среднесрочной перспективе вырастет с 1,6 трлн рублей в 2026 году до 1,8 трлн рублей в 2028-м.

Как отметил Александр Дорждеев. представленный им проект бюджета обеспечивает решение всех приоритетных задач, выполнение социальных обязательств, реализацию национальных проектов. Документом также предусматривается поддержка ключевых отраслей экономики и развитие инфраструктуры. 

– Необходимые средства на эти цели в бюджете предусмотрены, – подчеркнул замгубернатора. 

Проект областного бюджета предусмотрены следующие расходы: 

  • на выплату мер соцподдержки, предоставление социальных услуг в 2026 году предусмотрено 19,4 млрд рублей; 

  • на финансирование мероприятий в сфере строительства, а также ЖКХ в 2026 году предусмотрено 11,7 млрд рублей, из них 1,9 млрд рублей планируется направить на возведение и реконструкцию объектов здравоохранения, культуры, спорта;

  • дорожный фонд Волгоградской области на очередной финансовый год запланирован в объеме 22,1 млрд рублей. 
– При поддержке федерального бюджета продолжатся строительство и реконструкция значимых для региона объектов, в том числе Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. В муниципальных образованиях за счет средств областного бюджета продолжится ремонт дорог, модернизация освещения улично-дорожной сети, приобретение специальной техники и т.д. На обновление подвижного состава транспортных предприятий Волгоградской области в период 2026 - 2028 годов предусмотрены ассигнования в сумме 685,3 млн рублей ежегодно, – было заявлено сегодня в ходе слушаний бюджета. 
  • на обеспечение деятельности подразделений пожарной безопасности в 2026 году планируется направить 1,4 млрд рублей;

  • до 17,4 млрд рублей увеличен в 2026 году объем финансовой помощи местным бюджетам.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
24.10.2025 15:59 Реклама
Экономика 24.10.2025 15:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2025 14:54 Реклама
Экономика 24.10.2025 14:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2025 13:39
Экономика 24.10.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2025 12:01
Экономика 24.10.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2025 21:58
Экономика 23.10.2025 21:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2025 16:09 Реклама
Экономика 23.10.2025 16:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.10.2025 06:03
Экономика 23.10.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2025 18:57
Экономика 22.10.2025 18:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2025 15:56
Экономика 22.10.2025 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2025 15:13
Экономика 22.10.2025 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2025 07:47
Экономика 22.10.2025 07:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.10.2025 11:45
Экономика 20.10.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.10.2025 14:07
Экономика 17.10.2025 14:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.10.2025 12:16
Экономика 17.10.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.10.2025 15:40
Экономика 16.10.2025 15:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:38
Волгоградцам в ЦПКиО бесплатно нарежут гигантской фермерской тыквыСмотреть фотографии
19:59
Общественность одобрила проект бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:23
В Камышине водитель фуры пытался «посеять» коррупцию на посту ДПС: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
Улов рыбака в Волго-Ахтубинской пойме потянул на 120 тысяч и уголовное делоСмотреть фотографии
18:13
«Фигачат прямо в грязь и лужи»: волгоградцы сняли на видео «свинский» ремонт дороги в поселке МайскийСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Волгоградское село «законсервировали» из-за смертельного бешенстваСмотреть фотографии
16:51
Новые возможности нейросетей: ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах связиСмотреть фотографии
16:18
Теперь и ЗАГС? На «Волгоград Арене» сыграли первую свадьбуСмотреть фотографии
16:03
Охотникам разрешили убивать саратовских лис и волковСмотреть фотографии
15:59
«Красный октябрь» экспонировал производственные возможности на «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
15:54
Волгоградскую рецидивистку осудили на 2 года за кражу денег у инвалидаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде подключили к сети новый участок водовода на улице РокоссовскогоСмотреть фотографии
15:07
Селяне остались без продуктового магазина под Волгоградом из-за скупости его хозяйкиСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде у бородача забрали тонированную «Ниву» за неуплату 264 штрафов ГИБДДСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
ПСБ провел серию экспертных дискуссий «Курс на развитие» на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
14:48
Женам и детям 16 волжан, погибших на СВО, передали наградыСмотреть фотографии
14:14
Из-за ДТП в Волгограде встало движение на Ангарском и Второй продольнойСмотреть фотографии
13:59
Суд в Волгограде конфисковал у компании-нарушителя стеклянную посуду на 3,8 млн рублейСмотреть фотографии
13:52
Бассейны, новая гостиница, студкампус и конгресс-центр: какой должна стать набережная ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%Смотреть фотографии
13:22
В Волгограде ДТП с фурой заблокировало движение трамваев №№2, 5, 6, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
12:56
Бочаров посетил обновленный ТЮЗ в день открытия театрального сезонаСмотреть фотографии
12:20
«Засыпали камнями и пропали»: в Волгограде забуксовал ремонт на улице разведчика ЗоргеСмотреть фотографии
12:14
«Катюша, ну как так?»: в Волгограде похоронили скоропостижно скончавшуюся учительницу гимназии №4Смотреть фотографии
12:01
Замруководителя УФНС Наталья Киргизова ответила на самые злободневные вопросы волгоградцев по налогамСмотреть фотографии
11:00
ВОЛМА – призер всероссийской премии «Экспортер года 2025»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде потушили пожар площадью 400 кв. метровСмотреть фотографии
10:47
Парк Галицкого в Краснодаре по площади увеличат в два разаСмотреть фотографии
10:21
В ноябре некоторые волгоградцы получат пенсию досрочноСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом водитель всмятку разбил Mercedes об автобус и погибСмотреть фотографии
 