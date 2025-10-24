Общественность одобрила проект бюджета Волгоградской области





Первый замгубернатора Александр Дорждеев представил общественности проект бюджета Волгоградской области на 2026-2028 годы. По данным пресс-службы обладмина, слушания прошли в онлайн-формате. По итогу депутаты, представители органов исполвласти, главы муниципальных образований, ученые и эксперты в целом одобрили главный финансовый документ региона.

Проект бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен в Волгоградской области на минимизацию негативных факторов и сохранение устойчивости бюджетной-финансовой системы. Согласно прогнозам специалистов, ВРП в среднесрочной перспективе вырастет с 1,6 трлн рублей в 2026 году до 1,8 трлн рублей в 2028-м.

Как отметил Александр Дорждеев. представленный им проект бюджета обеспечивает решение всех приоритетных задач, выполнение социальных обязательств, реализацию национальных проектов. Документом также предусматривается поддержка ключевых отраслей экономики и развитие инфраструктуры.

– Необходимые средства на эти цели в бюджете предусмотрены, – подчеркнул замгубернатора.

Проект областного бюджета предусмотрены следующие расходы:

на выплату мер соцподдержки, предоставление социальных услуг в 2026 году предусмотрено 19,4 млрд рублей;





на финансирование мероприятий в сфере строительства, а также ЖКХ в 2026 году предусмотрено 11,7 млрд рублей, из них 1,9 млрд рублей планируется направить на возведение и реконструкцию объектов здравоохранения, культуры, спорта;





дорожный фонд Волгоградской области на очередной финансовый год запланирован в объеме 22,1 млрд рублей.

на обеспечение деятельности подразделений пожарной безопасности в 2026 году планируется направить 1,4 млрд рублей;





до 17,4 млрд рублей увеличен в 2026 году объем финансовой помощи местным бюджетам.

– было заявлено сегодня в ходе слушаний бюджета.