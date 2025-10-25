



25 октября в Волгограде из-за отражения массового налёта БПЛА произошёл сбой в работе аэропорта. Пассажиры восьми авиарейсов не смогли вовремя прибыть и вылететь из воздушной гавани.

С десятичасовой задержкой ожидается прибытие рейса из Москвы № FV 6429 авиакомпании «Россия». Самолёт должен был приземлиться в областном центре 25 октября в 1:35, однако из-за введённых ограничений он прилетит в аэропорт лишь в 10:35.

Прибытие ещё одного московского рейса № SU 1180 авиакомпании «Аэрофлот» отложено с 9:30 на 12:50. Столичный рейс № DP 6965 авиакомпании «Победа» также прилетит в Волгоград с задержкой. Прибытие перенесено с 9:40 на 12:50. Ещё один рейс этого же перевозчика № DP 6969 прибудет с часовым опозданием в 15:35.

Соответственно, задерживается и вылет самолётов в обратном направлении. Рейс компании «Россия» № FV 6430 из Волгограда в Москву отложен с 5:45 на 11:35. Рейс лоукостера «Победа» № DP 6966 вылетит с трёхчасовой задержкой в 13:10. Рейс «Аэрофлота» SU 1181 покинет воздушную гавань Волгограда в 12:30. Второй рейс «Победы» № DP 6970 вылетит в столицу в 16:00.

Отметим, об ограничении работы аэропорта в Волгограде Росавиация объявила в 4:37. На текущий момент запрет действует уже более трёх часов. По информации Минобороны, за ночь в воздушном пространстве Волгоградской области ликвидированы 19 БПЛА. Ситуацию в регионе ранее прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.