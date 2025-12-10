МВД ищет волгоградца, залившего лошадям рты кислотой в конном клубе





В Волгоградской области полиция организовала проверку по факту происшествия в конном клубе в Среднеахтубинском районе. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в ночь с 5 на 6 декабря неизвестный пробравшись на конюшни, залил пяти лошадям кислоту в рот. В результате одно животное находится в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом.

– В полиции города Волжского находится материал проверки по обращению хозяйки конного клуба. Со слов заявительницы неизвестный отравил 5 лошадей. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. По окончании проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – говорится в официальном заявлении ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне хозяйка клуба, заявив о покушении на животных, опубликовала видео, на котором запечатлен злоумышленник. Ярослава при этом высказала подозрения, что мужчина может входить в круг близкого окружения, так как он уверенно действовал, а находившаяся около конюшен сторожевая собака на него отреагировала как на своего.