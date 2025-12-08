Расследования

Сбежавшего в Россию белоруса нашли в Волгограде и выдворили из страны

Расследования 08.12.2025 16:13
Гражданин Беларуси, который находился в международном розыске, задержан на территории Волгограда. Его выдворили из страны после оформления всех необходимых документов, сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Установлено, что мужчину объявили в розыск в связи с невыполнением возложенных на него обязанностей и несоблюдением ограничений после применения условно-досрочного освобождения от наказания за преступление и последующей отменой УДО.

- Получив возможность выйти на свободу досрочно, гражданин сразу же покинул Республику Беларусь и, не имея на то законных оснований, въехал в Российскую Федерацию, - рассказали в ГУ ФССП по региону.

Несмотря на то, что в России мужчина работал неофициально и постоянно менял места жительства, его все равно обнаружили и задержали. В Волгограде его привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Суд оштрафовал белоруса и постановил выдворить его из страны, что и было сделано. Волгоградские приставы уведомили белорусских правоохранителей о задержанном. По прибытии в Беларусь он был передан местным правоохранительным органам для дальнейших процессуальных действий.

Фото ГУ ФССП России по Волгоградской области

