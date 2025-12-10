Устроивший стрельбу на свадьбе волгоградец будет ожидать суда в СИЗО

В Краснооктябрьском районе Волгограда 36-летний местный житель на свадьбе устроил целое шоу с огнестрельным оружием. Как уточнили в пресс-службе районного суда, мужчина угрожал оружием на свадьбе.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 7 декабря. На свадьбе возле кафе между компанией разгорелся конфликт, в ходе которого обвиняемый произвел выстрелы из оружия, а также продемонстрировал испуганным гостям предмет, похожий на охотничье ружье.

На следующий день мужчина был задержан. В этот же день ему было предъявлено обвинение в ч. 2 ст. 213 УК РФ – «Хулиганство». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля 2026 года.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ