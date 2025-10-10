Транспорт

Под Волгоградом на ремонт моста к хутору Рогачи «накинули» 4 млн рублей

Транспорт 10.10.2025 09:06
0
10.10.2025 09:06


В Даниловском районе Волгоградской области региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства предпринял вторую попытку найти подрядчика для капитального ремонта моста к хутору Рогачи. Во время первого аукциона в августе 2025 года интерес к объекту проявила лишь одна организация.

Компания была готова произвести обновление моста за 85,5 млн рублей с нулевым дисконтом. Однако данный претендент не прошёл проверку экспертной группы облкомтранса. Специалисты обнаружили, что у организации отсутствует опыт производства такого рода работ. На этом основании заявка была отклонена.

7 октября на Госзакупках был размещён новый аукцион. На этот раз региональные власти решили «накинуть» на обновление сооружения ещё пару миллионов. Согласно обновленным условиям, на эти цели из бюджета ведено 89,4 млн рублей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, подрядчику предстоит обновить само мостовое сооружение, укрепить откосы и кюветы, уложить новый асфальт на однополосной дороге и обустроить систему водоотведения.

Итоги повторного аукциона подведут на следующей неделе. Работы должны быть произведены к 1 сентября 2027 года.

Отметим, с 2014 на территории региона дорожными работами охвачено более 5,1 тыс. км дорог. В текущем году в порядок приводят 387 км, в том числе продолжается строительство, реконструкция и капремонт целого ряда масштабных дорожных объектов, имеющих стратегическое значение для Волгоградской области и России в целом — регион активно задействует все доступные механизмы для развития инфраструктуры, в том числе возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
09.10.2025 15:25
Транспорт 09.10.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.10.2025 13:36
Транспорт 07.10.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.10.2025 11:08
Транспорт 07.10.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.10.2025 13:35
Транспорт 05.10.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.10.2025 12:39
Транспорт 03.10.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.10.2025 06:00
Транспорт 03.10.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.09.2025 14:52
Транспорт 30.09.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.09.2025 07:42
Транспорт 30.09.2025 07:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.09.2025 16:42
Транспорт 28.09.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.09.2025 13:21
Транспорт 26.09.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.09.2025 17:03
Транспорт 25.09.2025 17:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.09.2025 16:47
Транспорт 24.09.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.09.2025 16:26
Транспорт 23.09.2025 16:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.09.2025 11:25
Транспорт 20.09.2025 11:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.09.2025 07:43
Транспорт 20.09.2025 07:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Матч России и Ирана в Волгограде: все о программе, транспорте и правилах доступа на стадионСмотреть фотографии
13:12
Житель Саратова пытался заживо сжечь рабочего в МКДСмотреть фотографии
13:05
«Это вредительство!»: волгоградцы после гибели женщины в ДТП требуют вырубить кусты на Первой продольнойСмотреть фотографии
12:35
РФС предупредил о возможных проблемах с интернетом во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
12:21
В Ростове разгорается скандал из-за сноса ипподрома ради нового ЖКСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 86% МКД получили теплоСмотреть фотографии
11:36
На Р-260 под Волгоградом насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:27
Иранские студенты развернули 100-метровый флаг России в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Даже не притормозил: в Волгограде автомобиль с пьяным водителем протаранил асфальтоукладчикСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
У хутора под Волгоградом откопали ФАБ-50 времен войныСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцы простятся с погибшим на СВО 20-летним Владимиром КолетуринымСмотреть фотографии
10:44
Троих госпитализировали с места смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
Момент смертельной аварии на Первой продольной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В Волгограде жесткое ДТП вызвало затор на Первой продольнойСмотреть фотографии
09:38
Водопроводное хозяйство Волгограда подготовили к зимеСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом десятка врезалась в бетонный забор: трое погибшихСмотреть фотографии
09:17
Beeline Cloud представил комплексное решение для миграции и эксплуатации «1С» в защищенном облакеСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом на ремонт моста к хутору Рогачи «накинули» 4 млн рублейСмотреть фотографии
08:51
Плоды «Золотой осени»: Волгоградская область наладила сотрудничество в сфере АПК на выставке в МосквеСмотреть фотографии
08:24
Всех выпускают и никого не впускают: около «Волгоград Арены» начали действовать ограничения на парковкиСмотреть фотографии
08:05
Волгоградцы требуют приструнить автора Telegram-«сериала» о буднях гимназии №1Смотреть фотографии
07:54
Крупнейший ландшафтный пожар в Заволжье ликвидирован силами МЧССмотреть фотографии
07:21
Рабочая суббота и три выходных ожидают волгоградцев с первых чисел ноябряСмотреть фотографии
07:05
В России вступил в силу закон об упрощении присвоения воинских званийСмотреть фотографии
06:55
Волгоградцам из-за засухи продлили запрет на посещение лесаСмотреть фотографии
06:45
Два сочинских рейса задержались в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:34
Бесплатные электрички назначили в день матча «Ротора» и «Черноморца»Смотреть фотографии
06:09
Воды мало: для Волжской ГЭС установили новый режим сбросовСмотреть фотографии
23:53
Валерий Карпин оценил состояние поля на «Волгоград Арене» перед матчем России и ИранаСмотреть фотографии
21:40
Под Волгоградом увековечили память матросов БК-31Смотреть фотографии
 