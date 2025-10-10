



В Даниловском районе Волгоградской области региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства предпринял вторую попытку найти подрядчика для капитального ремонта моста к хутору Рогачи. Во время первого аукциона в августе 2025 года интерес к объекту проявила лишь одна организация.

Компания была готова произвести обновление моста за 85,5 млн рублей с нулевым дисконтом. Однако данный претендент не прошёл проверку экспертной группы облкомтранса. Специалисты обнаружили, что у организации отсутствует опыт производства такого рода работ. На этом основании заявка была отклонена.

7 октября на Госзакупках был размещён новый аукцион. На этот раз региональные власти решили «накинуть» на обновление сооружения ещё пару миллионов. Согласно обновленным условиям, на эти цели из бюджета ведено 89,4 млн рублей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, подрядчику предстоит обновить само мостовое сооружение, укрепить откосы и кюветы, уложить новый асфальт на однополосной дороге и обустроить систему водоотведения.

Итоги повторного аукциона подведут на следующей неделе. Работы должны быть произведены к 1 сентября 2027 года.

Отметим, с 2014 на территории региона дорожными работами охвачено более 5,1 тыс. км дорог. В текущем году в порядок приводят 387 км, в том числе продолжается строительство, реконструкция и капремонт целого ряда масштабных дорожных объектов, имеющих стратегическое значение для Волгоградской области и России в целом — регион активно задействует все доступные механизмы для развития инфраструктуры, в том числе возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива ИА «Высота 102»