



В Волгограде пассажиры вот уже несколько недель жалуются на превратившиеся в «ночники» электронные табло на остановках общественного транспорта. Устройства повсеместно отражают некорректную информацию о времени прибытия автобусов и троллейбусов.

- Буквально несколько дней назад вечером стоял на остановке «Гостиница Южная», ждал автобус №2 или №55. Однако у первого, судя по табло, интервал движения был более 80 минут. Второй должен был прийти на остановку через 60 минут. Учитывая, что я ехал после работы в Красноармейский, куда и так-то добираться больше часа, тратить столько же время на ожидание – это, очевидно, безумие, - рассказал один из пассажиров.

Озадаченный перспективой добраться домой к полуночи, мужчина обратился за разъяснениями в диспетчерскую.

- В городском центре управления пассажирскими перевозками меня обнадежили. Как выяснилось, табло показывают некорректную информацию. На самом деле интервал ожидания не превышает 15-20 минут, и автобусы уже были на подъезде к остановке, - подчеркнул волгоградец.

О некорректной информации на остановочных табло в редакцию сообщила и жительница Краснооктябрьского района.

- Мне очень хотелось бы спросить у нашей мэрии, для чего были установлены эти табло? Для людей или для галочки? Сейчас они, по сути, лишь выполняют функцию ночника, слегка подсвечивая остановки. Толку от них почти никакого. На прошлой неделе стояли на остановке – ждали автобус №21. На табло было написано, что прибытие через 47 минут. Одна из женщин, видимо, очень опаздывала, не стала рисковать и вызвала такси. Ровно через 7 минут приехал автобус. А часто приходишь, табло и вовсе не горит. Что за отношение к пассажирам? Для чего на них были потрачены бюджетные миллионы, - задаётся вопросом пассажирка.

Примечательно, что всплески жалоб на работу электронных табло совпадают с введением на территории региона ограничений мобильного интернета. Как выяснилось, без последнего электронные устройства на остановках не могут корректно функционировать.

- Информационные табло связаны с сервером при помощи беспроводного канала связи. Они отражают фактический прогноз времени до прибытия транспорта, данное время не запрограммировано и вычисляется по алгоритмам разработчика с учётом средней скорости движения транспортного средства, которая вычисляется по актуальным данным ГЛОНАСС/GPS, - сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом в администрации Волгограда не смогли пояснить, какие меры планируется предпринять для актуализации информации на табло в условиях возрастающей частоты ограничения работы мобильного интернета.

- Вопрос работы табло во время ограничения мобильного интернета находится в компетенции владельца канала связи (мобильного оператора) и организации, осуществляющей поддержание канала связи (ГКУ ВО «Безопасный регион»), - подчеркнули в муниципалитете.

Примечательно, что нестабильностью связи проблемы табло не ограничиваются. 15 сентября, после завершения основного этапа реконструкции трамвайной ветки в Центральном и Дзержинском районах Волгограда, в обычном режиме заработал электробус №15. Подвижной состав начал курсировать в границах «Ул. Тополёвая» — «Ж/д вокзал». Из маршрута был исключён заезд в Жилгородок.

Одновременно с этими изменениями маршрут исчез с остановочных табло.

- Изначально думал, что это какая-то временная история. Но вот прошла неделя, две, а затем и уже почти месяц пролетел, а электробус на табло так и не появился, - рассказал журналистам ещё один волгоградец.

Мужчина несколько раз пытался оставить заявку в обслуживающую электронные устройства организацию, однако в диспетчерской упорно никто не берёт трубку.

Отметим, редакция повторно обратилась в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой прокомментировать исчезновение с табло одного из опорных городских маршрутов общественного транспорта, а также причины, по которым вот уже месяц не удаётся исправить данную проблему.