Транспорт

Для людей или для галочки? Волгоградцы жалуются на вышедшие из строя на остановках табло

Транспорт 12.10.2025 09:34
0
12.10.2025 09:34


В Волгограде пассажиры вот уже несколько недель жалуются на превратившиеся в «ночники» электронные табло на остановках общественного транспорта. Устройства повсеместно отражают некорректную информацию о времени прибытия автобусов и троллейбусов.

- Буквально несколько дней назад вечером стоял на остановке «Гостиница Южная», ждал автобус №2 или №55. Однако у первого, судя по табло, интервал движения был более 80 минут. Второй должен был прийти на остановку через 60 минут. Учитывая, что я ехал после работы в Красноармейский, куда и так-то добираться больше часа, тратить столько же время на ожидание – это, очевидно, безумие, - рассказал один из пассажиров.

Озадаченный перспективой добраться домой к полуночи, мужчина обратился за разъяснениями в диспетчерскую.

- В городском центре управления пассажирскими перевозками меня обнадежили. Как выяснилось, табло показывают некорректную информацию. На самом деле интервал ожидания не превышает 15-20 минут, и автобусы уже были на подъезде к остановке, - подчеркнул волгоградец.

О некорректной информации на остановочных табло в редакцию сообщила и жительница Краснооктябрьского района.

- Мне очень хотелось бы спросить у нашей мэрии, для чего были установлены эти табло? Для людей или для галочки? Сейчас они, по сути, лишь выполняют функцию ночника, слегка подсвечивая остановки. Толку от них почти никакого. На прошлой неделе стояли на остановке – ждали автобус №21. На табло было написано, что прибытие через 47 минут. Одна из женщин, видимо, очень опаздывала, не стала рисковать и вызвала такси. Ровно через 7 минут приехал автобус. А часто приходишь, табло и вовсе не горит. Что за отношение к пассажирам? Для чего на них были потрачены бюджетные миллионы, - задаётся вопросом пассажирка.

Примечательно, что всплески жалоб на работу электронных табло совпадают с введением на территории региона ограничений мобильного интернета. Как выяснилось, без последнего электронные устройства на остановках не могут корректно функционировать.

- Информационные табло связаны с сервером при помощи беспроводного канала связи. Они отражают фактический прогноз времени до прибытия транспорта, данное время не запрограммировано и вычисляется по алгоритмам разработчика с учётом средней скорости движения транспортного средства, которая вычисляется по актуальным данным ГЛОНАСС/GPS, - сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом в администрации Волгограда не смогли пояснить, какие меры планируется предпринять для актуализации информации на табло в условиях возрастающей частоты ограничения работы мобильного интернета.

- Вопрос работы табло во время ограничения мобильного интернета находится в компетенции владельца канала связи (мобильного оператора) и организации, осуществляющей поддержание канала связи (ГКУ ВО «Безопасный регион»), - подчеркнули в муниципалитете.

Примечательно, что нестабильностью связи проблемы табло не ограничиваются. 15 сентября, после завершения основного этапа реконструкции трамвайной ветки в Центральном и Дзержинском районах Волгограда, в обычном режиме заработал электробус №15. Подвижной состав начал курсировать в границах «Ул. Тополёвая» — «Ж/д вокзал». Из маршрута был исключён заезд в Жилгородок.

Одновременно с этими изменениями маршрут исчез с остановочных табло.

- Изначально думал, что это какая-то временная история. Но вот прошла неделя, две, а затем и уже почти месяц пролетел, а электробус на табло так и не появился, - рассказал журналистам ещё один волгоградец.

Мужчина несколько раз пытался оставить заявку в обслуживающую электронные устройства организацию, однако в диспетчерской упорно никто не берёт трубку.

Отметим, редакция повторно обратилась в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой прокомментировать исчезновение с табло одного из опорных городских маршрутов общественного транспорта, а также причины, по которым вот уже месяц не удаётся исправить данную проблему.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
10.10.2025 09:06
Транспорт 10.10.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.10.2025 15:25
Транспорт 09.10.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.10.2025 13:36
Транспорт 07.10.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.10.2025 11:08
Транспорт 07.10.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.10.2025 13:35
Транспорт 05.10.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.10.2025 12:39
Транспорт 03.10.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.10.2025 06:00
Транспорт 03.10.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.09.2025 14:52
Транспорт 30.09.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.09.2025 07:42
Транспорт 30.09.2025 07:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.09.2025 16:42
Транспорт 28.09.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.09.2025 13:21
Транспорт 26.09.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.09.2025 17:03
Транспорт 25.09.2025 17:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.09.2025 16:47
Транспорт 24.09.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.09.2025 16:26
Транспорт 23.09.2025 16:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.09.2025 11:25
Транспорт 20.09.2025 11:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:42
В Москве наградили гидротехника из Волгоградской области Кайрата КалелгалиеваСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде и области отменили режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
09:34
Для людей или для галочки? Волгоградцы жалуются на вышедшие из строя на остановках таблоСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области введён режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:27
В небе над Россией за ночь ликвидированы 32 БПЛАСмотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области на высылку мигрантов потратят 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
21:29
Три желтых уровня погодной опасности прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
В райцентре Волгоградской области открыли народный памятник участникам СВОСмотреть фотографии
20:17
«Володя пытался плыть»: родные пропавшего под Волгоградом рыбака надеются на чудоСмотреть фотографии
19:29
«Ротор» примет «Черноморец» в Волгограде 12 октябряСмотреть фотографии
18:56
«Было жалко не деньги, а себя»: жертва мошенников из Волгограда - о схеме обмана, поиске виновных и страхе признать ошибкуСмотреть фотографии
18:14
Отопительный сезон в Волжском начнется только 16 октябряСмотреть фотографии
17:30
Ведущие компании Волгоградской области поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
В Волгограде учеников пострадавшей от обломков БПЛА школы переведут в лицейСмотреть фотографии
15:54
«Многие семьи уже распались»: священник из Волжского рассказал о нахлынувшей в 90-е моде на венчаниеСмотреть фотографии
15:36
На юге Волгограда подсчитывают ущерб от разбитых окон после атаки БПЛАСмотреть фотографии
14:54
Права одного не должны нарушать прав других: юрист Денис Прозоров – о Telegram-«сериале» отца-блогера в гимназии №1 ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде вспоминают диктора Центрального стадиона Ольгу ПарамоновуСмотреть фотографии
13:42
16-летнего волгогрдца задержали за уличный грабежСмотреть фотографии
12:55
На севере Волгограда выбрали место для перехватывающей парковкиСмотреть фотографии
12:16
«Волгоград - футбольный город»: смотрим яркие кадры с матча России и Ирана Смотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области женщина пострадала в ДТП с лошадьюСмотреть фотографии
11:26
Сборная России передала Волгограду повязку с изображением «Родины-матери» Смотреть фотографии
11:00
«Живите еще сто лет»: волгоградцы трогательно поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Под Волгоградом ищут тело утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде жителям пострадавшего от дрона дома окажут матпомощьСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде прощаются с умершим на стройке экс-игроком «Ротора» БондаренкоСмотреть фотографии
08:59
Трое детей отделались испугом после взрыва боеприпаса под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:48
Волгоградские православные встретили Феодоровскую икону Божией МатериСмотреть фотографии
08:30
Лидирующему СМИ Волгоградской области ИА «Высота 102» исполнилось 19 летСмотреть фотографии
 