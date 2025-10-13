Мэр Волжского Игорь Воронин опроверг информацию о ликвидации трамваев с 15 ноября, которая распространяется активно в мессенджерах и соцсетях. Как передает V102.RU, такие данные глава города в Волгоградской области назвал недостоверными и пообещал наказать виновных, которые стали источником слухов.

- В социальных сетях и мессенджерах активно распространяется недостоверная информация о полной остановке трамвайного движения в нашем городе. Трамвайные маршруты города Волжского продолжают работать в штатном режиме и остаются важной частью общественного транспорта города, - написал сегодня, 13 октября, Воронин в своем Telegram-канале.

Отметим, что информация об остановке трамваев появилась в сообществе «Мне не все равно! Волжский». Авторы со ссылкой на письмо, якобы подписанное главой городского комитета благоустройства и дорожного хозяйства, сообщили, что с 15 ноября текущего года будет прекращена работа трамвайных маршрутов № № 1, 2, 2а, 4, 4а, 7 в связи с сокращением финансирования из областного бюджета. Сообщается также, что такие уведомления получили руководители предприятий, расположенных в промзоне Волжского.

- Что касается так называемого «официального письма», послужившего источником слухов, по этому факту будет проведена служебная проверка. Виновные будут наказаны, - отметил Игорь Воронин.

Фото из архива V102.RU

