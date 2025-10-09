В центре Волгограда на сутки изменят схему дорожного движения





10 октября в Центральном районе Волгограда будет введена временная схема дорожного движения. Изменения затронут участок Нулевой продольной, прилегающий к стадиону «Волгоград Арена».

- С 8:00 до 23:00 10 октября ограничивается остановка и стоянка транспортных средств на парковочных площадках, прилегающих к ул. им. Маршала Крылова в границах пр. им. Ленина и Нулевой продольной магистрали, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, ограничения связаны с проведением футбольного матча сборных России и Ирана. Как ранее сообщала редакция, также в этот день будет запрещён въезд в город фур, а общественный транспорт перейдёт на особый режим.