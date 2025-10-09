Транспорт

В центре Волгограда на сутки изменят схему дорожного движения

09.10.2025 15:25
09.10.2025 15:25


10 октября в Центральном районе Волгограда будет введена временная схема дорожного движения. Изменения затронут участок Нулевой продольной, прилегающий к стадиону «Волгоград Арена».

- С 8:00 до 23:00 10 октября ограничивается остановка и стоянка транспортных средств на парковочных площадках, прилегающих к ул. им. Маршала Крылова в границах пр. им. Ленина и Нулевой продольной магистрали, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, ограничения связаны с проведением футбольного матча сборных России и Ирана. Как ранее сообщала редакция, также в этот день будет запрещён въезд в город фур, а общественный транспорт перейдёт на особый режим.

Лента новостей

20:02
Под Волгоградом чиновник заплатит 5 тысяч за игнор проблемы ЖКХСмотреть фотографии
19:19
Военные и полиция с дронами ищут пропавшего в июне камышанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
На «Волгоград Арене» прошла открытая тренировка сборной России по футболуСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области газифицировали еще один хуторСмотреть фотографии
18:05
Лежала 3 дня в позе «звездочки»: женщина неделю умирала после избиения мужем в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:52
Под Волгоградом пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 200 гаСмотреть фотографии
17:28
Минцифры опровергло фейк об отключении интернета в РоссииСмотреть фотографии
17:07
На вилле в Тайланде загадочно умер глава судоходной компании из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
«Ветер гонит к хутору»: под Волгоградом засняли жуткий пожар, бушующий в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
«Придаст сил и боевого духа»: футболисты сборной России прикоснулись к героической истории СталинградаСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде в аквапарке «Акватория» состоялся торжественный праздникСмотреть фотографии
16:21
Волгоградец получил штраф за репост в соцсетях символики АУЕ*Смотреть фотографии
16:02
Никто не поможет? Изменение системы ОМС – прогнозы и комментарииСмотреть фотографии
15:55
В Волго-Ахтубинской пойме пять часов боролись с повторным пожаромСмотреть фотографии
15:25
В центре Волгограда на сутки изменят схему дорожного движенияСмотреть фотографии
15:14
В Волжском юные дропперы хранили в квартире роскошные часы и сотни тысяч наличкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Полиция вновь собрала «урожай» мигрантов на полях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
14:16
В Волго-Ахтубинской пойме площадь пожара увеличилась до 14 гаСмотреть фотографии
13:59
Волгоградские пенсионеры могут получить право на налоговый вычетСмотреть фотографии
13:55
«Это событие мирового уровня»: в Волгограде реставраторы представили царский котел АтиллыСмотреть фотографии
13:42
Астраханцы приступили к прокладке путей для осетров и белугиСмотреть фотографии
13:10
«Спасибо за доверие молодым»: гандболистки «Динамо-Синары» красиво обыграли «Уфу-Алису»Смотреть фотографии
12:59
В Волгограде ограничат движение фур на трое сутокСмотреть фотографии
12:57
Чемпионат по «тихой охоте» отменили в Волгоградской области из-за нехватки грибовСмотреть фотографии
12:31
Т2 и Ассоциация «Народный фермер» объединят усилия для поддержки аграриев Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде в день матча сборных транспорт перейдет на спецрежимСмотреть фотографии
12:04
Под Волгоградом пожар вновь охватил 5 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
11:14
Электрички развезут болельщиков после матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом ликвидирован пожар на объектах ТЭК после падения БПЛАСмотреть фотографии
 