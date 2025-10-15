Транспорт

ДТП временно парализовало в час пик движение трамваев на Ангарском

15.10.2025 09:54
15.10.2025 09:54


Сегодня утром, 15 октября, из-за ДТП были временно изменены границы движения сразу шести трамвайных маршрутов на Ангарском в Волгограде. Как сообщили V102.RU в диспетчерской службе, дорожная авария вмешалась в работу трамвайных маршрутов №№ 2, 5, 6, 7, 10 и 12. 

Отметим, что сегодня после реконструкции полотна наконец-то возобновили работу трамваи №7 «Жилгородок – ул. КИМ» и № 12 «Жилгородок – 36-я Школа», но из-за ДТП их маршрут был сокращен.

Telegram-канал «Волгоградский трамвай» сообщил об изменениях границ маршрутов в 09:22 мск, а уже в 09:45 мск было объявлено, что движение трамваев №№ 2, 5, 6, 7, 10 и 12 восстановлено в полном объеме.


