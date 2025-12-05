Штраф в 600 тысяч с уничтожением товара наложили на продавца вейпов в Волгограде

Административный штраф в размере более 600 тысяч рублей наложен на предпринимателя, который торговал в Волгограде немаркированными электронными сигаретами и жидкостями к ним. Изъятый у продавца товар, по решению суда, подлежит уничтожению, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

- В рамках проверки установлено, что в продаже находилась никотинсодержащая продукция (электронные сигареты, жидкости для заправки электронных сигарет) немаркированная средствами идентификации. Помимо этого предприниматель допустил продажу товаров по цене ниже установленной минимальной цены, - пояснили в управлении.

В магазине, где продавалась указанная продукция, нашли и другие нарушения. Проверяющие указали на недопустимость открытой выкладки данного товара, что делает его доступным для несовершеннолетних. Также у продавца не оказалось перечня с указанием наименования и цен на товар.

У предпринимателя было изъято более 150 единиц продукции общей стоимостью 60 тысяч рублей. Она подлежит уничтожению, так как решение вступило в законную силу.

Напомним, что в настоящее время Госдума рассматривает предложения о полном запрете вейпов. В настоящее время торговать такой продукцией можно, но с соблюдением строгих ограничений, которые касаются мест и способов продажи, а также рекламы и выкладки товара.