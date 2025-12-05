Общество

Штраф в 600 тысяч с уничтожением товара наложили на продавца вейпов в Волгограде

Общество 05.12.2025 15:19
0
05.12.2025 15:19


Административный штраф в размере более 600 тысяч рублей наложен на предпринимателя, который торговал в Волгограде немаркированными электронными сигаретами и жидкостями к ним.  Изъятый у продавца товар, по решению суда, подлежит уничтожению, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

- В рамках проверки установлено, что в продаже находилась никотинсодержащая продукция (электронные сигареты, жидкости для заправки электронных сигарет) немаркированная средствами идентификации. Помимо этого предприниматель допустил продажу товаров по цене ниже установленной минимальной цены, - пояснили в управлении.

В магазине, где продавалась указанная продукция, нашли и другие нарушения. Проверяющие указали на недопустимость открытой выкладки данного товара, что делает его доступным для несовершеннолетних. Также у продавца не оказалось перечня с указанием наименования и цен на товар.

У предпринимателя было изъято более 150 единиц продукции общей стоимостью 60 тысяч рублей. Она подлежит уничтожению, так как решение вступило в законную силу. 

Напомним, что в настоящее время Госдума рассматривает предложения о полном запрете вейпов. В настоящее время торговать такой продукцией можно, но с соблюдением строгих ограничений, которые касаются мест и способов продажи,  а также рекламы и выкладки товара. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.12.2025 18:41
Общество 05.12.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 17:55
Общество 05.12.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 15:19
Общество 05.12.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 14:48
Общество 05.12.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 14:38
Общество 05.12.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 14:19
Общество 05.12.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 13:00
Общество 05.12.2025 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 12:03
Общество 05.12.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 11:44
Общество 05.12.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 11:15
Общество 05.12.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 10:51
Общество 05.12.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 09:54
Общество 05.12.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 09:54
Общество 05.12.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 09:11
Общество 05.12.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 08:24
Общество 05.12.2025 08:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:41
В Волгоградской области оштрафовали хранителя черепов сайгаков с рогамиСмотреть фотографии
17:55
«От радости глаза горели, как у детей»: волгоградка в одиночку повезла гуманитарный груз в зону СВОСмотреть фотографии
17:28
Минцифры вновь расширило «белый список» на случай отключения интернетаСмотреть фотографии
17:02
«Скупавшему» усопших похоронщику заменили условный срок на 2 года «строгача» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
Госуслуги стали безальтернативно запрашивать для входа авторизацию в МахСмотреть фотографии
16:33
Под Волгоградом «застолбят» землю для строящегося путепроводаСмотреть фотографии
15:51
Судья, «завернувший» дело главы Иловлинского района, попросился в отставкуСмотреть фотографии
15:28
«Ростелеком» назвал победителей чемпионата по цифровой грамотности «Изучи интернет» – 2025Смотреть фотографии
15:19
Штраф в 600 тысяч с уничтожением товара наложили на продавца вейпов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
От цехов до школьного класса: Бочаров отметил развитие УрюпинскаСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области отменен режим ЧС, введенный перед СВОСмотреть фотографии
14:19
Детфонд помог двум семьям с двойняшками, страдающими ДЦПСмотреть фотографии
13:42
ПСБ открыл новый офис в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
13:14
Сноса не будет! Прокуратура Волгоградской области обещает после суда не выселять дачниковСмотреть фотографии
13:00
В огородах волгоградцев в декабре «заколосилась» петунияСмотреть фотографии
12:40
Темнокожую иностранку задержали за раскладку наркотиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:05
Гандболисты «Каустика» в Ставрополе победили «ВиктОр»Смотреть фотографии
12:03
Таможенники передали изъятые в Волгоградской области 936 пледов на СВОСмотреть фотографии
11:44
Бочаров проинспектирует инфраструктуру УрюпинскаСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области простятся с 48-летним бойцом СВО с позывным «Хан»Смотреть фотографии
11:07
АвтоУСН с 1 января 2026 года введут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:51
Расчетливая волгоградка потратила 1,3 млн сожителя на одежду и украшенияСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцы оплатили услуги на 200 миллиардовСмотреть фотографии
10:41
Речные трамвайчики в Волгограде завершают сезон навигацииСмотреть фотографии
10:15
Почти миллиард на модернизацию ЖКХ получила Волгоградская областьСмотреть фотографии
09:54
Ракета Storm Shadow упала во дворе частного дома в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде реконструируют построенную в СССР котельнуюСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом на два дня закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом изолировали ферму из-за вспышки бруцеллезаСмотреть фотографии
08:24
Редкий парад планет увидят волгоградцы в начале 2026 годаСмотреть фотографии
 