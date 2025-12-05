От цехов до школьного класса: Бочаров отметил развитие Урюпинска





Во время рабочей поездки в Урюпинск губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ознакомился с ходом ключевых проектов развития города.

Первым объектом, по информации пресс-службы администрации региона, стал модернизируемый Урюпинский крановый завод. Губернатор осмотрел цеха и новое оборудование.

– Отрадно, что при поддержке региона, благодаря энтузиазму собственников, акционеров и людей, которые здесь работают, с участием государственной поддержки возрождается Урюпинский крановый завод, – отметил Андрей Бочаров, подчеркнув, что ранее предприятие удалось отстоять и сохранить производство. – Завод не только наладил выпуск продукции, которую ранее выпускал, но и сделал серьезный шаг в создании нового производства, которое будет также локализовано здесь, в Урюпинске.

На Урюпинском крановом заводе создают высокотехнологичное производство электрических талей грузоподъемностью от 1 до 25 тонн и высотой подъема до 100 метров мощностью до 500 единиц в год. Стоимость проекта – 2,5 млрд рублей, объем государственной поддержки превысил 232 млн рублей. Продукция завода имеет импортозамещающий и экспортный потенциал.





Далее губернатор проинспектировал благоустройство Сквера у двух вокзалов.

– Традиционно Урюпинск активно занимается вопросами благоустройства, проекты реализуются в соответствии с планами, по графику. В следующем году новое пространство будет введено. И мы уже думаем о следующем этапе обновления Сквера у двух вокзалов, – отметил Бочаров.

Готовность объекта площадью 1,33 га превысила 70%: основные работы по инфраструктуре и покрытиям выполнены. В 2026 году планируется установить арт-объекты, павильоны и оборудовать детские площадки. Также будет благоустроена прилегающая территория, включая привокзальную площадь и тротуары.





Глава региона осмотрел и капитально отремонтированный лицей № 1, где пообщался с учениками и педагогами.

– Получилось хорошо. В сентябре дети начали учиться, они довольны также как и родители, учителя. Теперь надо дальше продолжать работу по развитию территории лицея, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Подводя итоги, губернатор отметил, что все проекты идут в соответствии с планами.

– В целом Урюпинск развивается, есть определенные проблемные вопросы, но мы их решаем. Сегодня мы еще раз обсудили направления развития города. Планы по итогам 2025 года Урюпинск выполняет в полном объеме, – почеркнул глава региона.

Фото: администрация Волгоградской области