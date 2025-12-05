АвтоУСН с 1 января 2026 года введут в Волгоградской области

В Волгоградской области с 1 января 20206 года вводится специальный налоговый режим АвтоУСН. Переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения является добровольным.

Как уточнили в УФНС России по Волгоградской области, АвтоУСН имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет бизнесу не тратить дополнительные усилия и время на расчет налогов, подготовку деклараций и отчетности – этот процесс осуществляется в автоматическом режиме после поступления соответствующей информации в налоговые органы.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения вводится в регионе в соответствии с Законом Волгоградской области № 93-ОД от 07.11.2025.

В соответствии с принятым законом АвтоУСН могут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых годовые доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не превышают 60 млн рублей. При этом остаточная стоимость основных средств составляет не более 150 млн рублей, а численность наемных сотрудников – не больше пяти человек. Также обязательным условием является открытие расчетного счета только в уполномоченных банках, перечень которых размещен на сайте ФНС России.

Налоговые ставки при использовании автоматизированной УСН установлены на федеральном уровне: если объектом налогообложения являются доходы – это 8%, если налогом облагаются доходы, уменьшенные на величину расходов, – 20 процентов.

Все вновь созданные индивидуальные предприниматели и организации могут применять новый налоговый режим в течение 30 рабочих дней после регистрации, остальные ИП и ЮЛ – с 1 января 2026 года. Налогоплательщики, применяющие УСН или НПД, могут перейти на АвтоУСН со следующего календарного месяца.

Налог при применении АвтоУСН рассчитывает налоговый орган, налоговым периодом признается месяц. Уведомление о необходимости уплаты налога направляется не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом. При этом не позднее седьмого числа месяца плательщику АвтоУСН следует проверить, правильно ли банк разметил операции, на основе которых будет рассчитываться налог. Уплату налога необходимо осуществлять ежемесячно не позднее 25 числа.

Подробную информацию о порядке применения специального налогового режима АвтоУСН можно получить в специальном разделе на сайте ФНС России.