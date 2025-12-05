В Волгоградской области простятся с 48-летним бойцом СВО с позывным «Хан»





Завтра, 6 декабря, в станице Филоновская Новоаннинского района Волгоградской области простятся с Александром Ханахмедовым, павшим на поле боя в зоне СВО. 48-летний воин сражался под позывным «Хан».

По информации районной газеты «Авангард», Александр родился в Волгограде, а в 1994 году получил специальность электрогазосварщика в Новоаннинском ПУ-16.

Перед тем, как в июле прошлого года он заключил контракт с Министерством обороны, мужчина работал на автомойке. В зоне СВО служил стрелком-помощником гранатомётчика в штурмовом отделении, был на хорошем счету у командования. Дважды был ранен, после лечения в госпитале вновь возвращался в строй.

Последний раз он общался со своей мамой 26 июля 2025 года, на следующий день ушел на боевое задание и пропал без вести. Родные до последнего верили, что он жив и, может, попал в плен. Однако около недели назад близкие Александра получили страшное известие о его гибели.

Из родных у Александра остались мама, сестра, брат, племянники. Мужчина не успел жениться – он собирался связать себя узами брака с любимым человеком после возвращения домой.

Фото газеты «Авангард» VK.com