Темнокожую иностранку задержали за раскладку наркотиков в Волгограде

Полицейские задержали в Волгограде очередного иностранного сбытчика наркотиков из теплых стран. На этот раз в поле зрения оперативников попала 23-летняя темнокожая девушка, которая оборудовала на территории Кировского района Волгограда тайники с закладками синтетических наркотиков.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, иностранка, временно проживающая в городе, успела заложить в тайники 6 пакетиков с зельем. Все они обнаружены.

- Согласно заключению экспертов, порошок, находящийся внутри изъятых пакетиков, является наркотическим средством синтетического происхождения – смесью, содержащей производное эфедрона общим весом около 28 грамм, - рассказали в Главке.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанная во всем созналась.

Отметим, что ранее в Волгограде за совершение аналогичных преступлений были задержаны граждане из Кубы и Африки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области