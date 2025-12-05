Происшествия

Темнокожую иностранку задержали за раскладку наркотиков в Волгограде

Происшествия 05.12.2025 12:40
0
05.12.2025 12:40


Полицейские задержали в Волгограде очередного иностранного сбытчика наркотиков из теплых стран. На этот раз в поле зрения оперативников попала 23-летняя темнокожая девушка, которая оборудовала на территории Кировского района Волгограда тайники с закладками синтетических наркотиков.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, иностранка, временно проживающая в городе, успела заложить в тайники 6 пакетиков с зельем. Все они обнаружены.

- Согласно заключению экспертов, порошок, находящийся внутри изъятых пакетиков, является наркотическим средством синтетического происхождения  – смесью, содержащей производное эфедрона общим весом около 28 грамм, - рассказали в Главке.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанная во всем созналась.  

Отметим, что ранее в Волгограде за совершение аналогичных преступлений были задержаны граждане из Кубы и Африки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
