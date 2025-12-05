В огородах волгоградцев в декабре «заколосилась» петуния





В Волгоградской области из-за аномального тепла продолжают радовать горожан в огородах цветы и ягоды. На этот раз читатели ИА «Высота 102» поделились фотокадрами ожившей петунии.

Нежный цветок распустился в начале декабря, верно, перепутав декабрь с первыми днями весны – традиционно периодом цветения данного растения считается летний сезон с начала мая.

Напомним, ранее вслед за плодоносящей в частном секторе Волгограда клубникой и распустившейся сиренью, календарь сбился и у вербы.

Фото: читатели V102.RU