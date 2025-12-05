В Волгоградской области отменен режим ЧС, введенный перед СВО

В Волгоградской области отменен режим ЧС регионального характера, связанного с прибытием в регион граждан с территорий, граничащих с РФ. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.
Напомним, режим ЧС был введен в регионе 21 февраля 2022 года, за три дня до начала СВО и был связан с наплывом жителей, проживавших на Украине, которые были вынуждены покинуть свои дома.
Принятый документ был основанием для выделения средств на размещение прибывших в Волгоградскую область граждан, питание и оказание им медицинской помощи.