Таможенники передали изъятые в Волгоградской области 936 пледов на СВО

Общество 05.12.2025 12:03
Астраханские таможенники передали текстильные изделия военнослужащим в зоне СВО. Партию иностранного домашнего текстиля на 17,7 млн рублей мобильная группа обнаружила при проверке грузового автомобиля на трассе в Волгоградской области. Документы, подтверждающие таможенное оформление более 5 тыс. комплектов постельного белья и 936 пледов на территории ЕАЭС, водитель не представил. На товарах также отсутствовала обязательная маркировка.

Выяснилось, что текстиль ввезли  в Россию через Казахстан без уплаты обязательных платежей. Его собирались реализовывать в Уральском федеральном округе.

По решению суда комплекты были изъяты в доход государства, а затем их передали представителям Минобороны. 

В организации пояснили, что пледы часто используются для спасения от переохлаждения раненых бойцов во время эвакуации. А постельное белье создаст домашний уют в местах расположения военнослужащих. 

Фото Астраханской таможни 

