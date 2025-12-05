Таможенники передали изъятые в Волгоградской области 936 пледов на СВО

Астраханские таможенники передали текстильные изделия военнослужащим в зоне СВО. Партию иностранного домашнего текстиля на 17,7 млн рублей мобильная группа обнаружила при проверке грузового автомобиля на трассе в Волгоградской области. Документы, подтверждающие таможенное оформление более 5 тыс. комплектов постельного белья и 936 пледов на территории ЕАЭС, водитель не представил. На товарах также отсутствовала обязательная маркировка.
Выяснилось, что текстиль ввезли в Россию через Казахстан без уплаты обязательных платежей. Его собирались реализовывать в Уральском федеральном округе.
По решению суда комплекты были изъяты в доход государства, а затем их передали представителям Минобороны.
В организации пояснили, что пледы часто используются для спасения от переохлаждения раненых бойцов во время эвакуации. А постельное белье создаст домашний уют в местах расположения военнослужащих.
Фото Астраханской таможни