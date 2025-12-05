Детфонд помог двум семьям с двойняшками, страдающими ДЦП





В Волгограде отделение Российского детского фонда помогло двум семьям, воспитывающим детей-двойняшек с ДЦП. Благотворительная организация, сообщает ИА «Высота 102», оплатила курс реабилитации для детей по программе «Помощь детям-инвалидам».

Так, курсы адаптивной физкультуры прошли 5-летние братья Кирилл и Максим Звинчук. У обоих малышей ДЦП и сенсоневральная тугоухость. По данным информагентства, в семье воспитывается еще один ребенок – мальчик-подросток. При этом мать троих детей воспитывает их одна. И так как выйти на работу из-за болезни младших детей она не может, оплатить курс реабилитации не представляется возможным. Детфонд берет на себя эту задачу уже второй раз в текущем году.





– В другой семье с двойней, столкнувшаяся с таким тяжелым недугом, как ДЦП, детям – Жене и Льву Кудрявцевым – всего по 2 года и 8 месяцев. Все свое время мама также посвящает сыновьям, которым периодически требуется прохождение реабилитации. С поддержкой Детфонда мальчики недавно отправились в специализированный центр, где приступили к занятиям лечебной физкультурой, – рассказали в благотворительной организации.

На оказание помощи обеим семьям Детфонд направил порядка 120 тысяч рублей. Всего же по программе «Помощь детям-инвалидам» с начала 2025 года расходы составили почти 830 тысяч рублей, из которых 500 тысяч направлены на оплату средств реабилитации (кресла-коляски, велосипеды-тренажеры и др). Также семьям оплачивались медицинские услуги, оказывалась адресная материальная помощь и другие виды поддержки.

Фото: для публикаций в СМИ из личного архива предоставили семьи Звинчук и Кудрявцевых