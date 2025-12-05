



Урюпинский городской суд Волгоградской области огласил приговор 44-летней местной жительницы, которая обвинялась в краже в особо крупном размере. Уточняется, что женщина незаконно завладела 1,3 млн рублей своего сожителя.

Установлено, что 6 сентября во время совместного времяпрепровождения со знакомым в квартире она узнала пароль от смартфона мужчины и ПИН-код его банковской карты.

Похитив карту и телефон, женщина за несколько дней сняла со счета потерпевшего либо потратила путем оплаты товаров около 1,3 млн рублей. Увидев знакомую в новой одежде и с золотыми украшениями, мужчина заподозрил ее в краже, но дама свою причастность к содеянному отрицала.

Позднее мужчина обратился в полицию с заявлением о привлечении женщины к уголовной ответственности.

Позднее фигурантка уголовного дела полностью признала свою вину. Ей назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 3 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ