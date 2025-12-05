Общество

Бочаров проинспектирует инфраструктуру Урюпинска

05.12.2025
Сегодня, 5 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приехал с рабочим визитом в город Урюпинск. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, глава посетит главные объекты инфраструктуры города. 

Уточняется, что Андрей Бочаров уже побывал на Урюпинском крановом заводе, где происходит модернизация производства. Объект является одним из составляющих экономику городского населенного пункта. 

Также в ходе поездки губернатор планирует ознакомится с ходом благоустройства в сквере у двух вокзалов и оценит результаты капитального ремонта в урюпинском лицее №1, где работы выполнены по региональной программе обновления школ на 2025-27 гг.

Фото: администрация Волгоградской области

