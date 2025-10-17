Инвестиции волгоградского бизнеса выросли с начала года на 38,6%





В Волгоградской области инвестиции крупных и средних предприятий за первое полугодие 2025 года выросли на 38,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Финансовые вложения организаций, сообщает Волгоградстат, составили в совокупности 270 млрд рублей.

– Основную часть финансовых вложений составили банковские вклады – 76,8% и предоставленные займы – 19,5%. Объем накопленных финансовых вложений составил 140,4 млрд рублей, из которых 70,8% – долгосрочные и 29,2% – краткосрочные, – говорится в докладе волгоградских статистиков, который был опубликован 17 октября.

Выделяют специалисты и отрасли, предприятия-представители которых вкладывали с начала года больше всего средств.

– Наибольший объем накоплений имели организации, осуществлявшие финансовую и страховую деятельность, производившие химические вещества и химические продукты, а также металлургические и торговые организации. От финансовых вложений организациями региона получен доход в сумме 7,1 млрд рублей, – сообщают статистики.

Наибольший доход от финансовых вложений в 1 полугодии 2025 года обеспечили предоставленные займы – 3,3 млрд рублей и банковские вклады – 2,3 млрд рублей.





