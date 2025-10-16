Экономика

Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топлива

16.10.2025 15:40
0
16.10.2025 15:40


В России многие автозаправочные станции стали разбавлять бензин, чтобы не поднимать цены на топливо. Об этом, как передает V102.RU, заявил глава Союза автосервисов России Юрий Валько «Национальной службе новостей».

По его словам, использование такого бензина чревато поломками автомобилей. Так, несколько десятков автомобилей Geely 2025 года выпуска уже вышли из строя в России из-за поломанных двигателей

- Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов. Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию, - считает эксперт.

Валько отметил, что в данной ситуации нужно ужесточать контроль за качеством бензина со стороны ответственных органов. 

Ранее, напомним, в Облопромторге и ТЭК заявляли об отсутствии дефицита бензина в Волгоградской области. В регионе создан и работает межведомственный штаб, который мониторит как топливные запасы, так и ценовую ситуацию, анализирует конъюнктуру в соседних субъектах и в целом по стране. 


