Происшествия

У 70-летнего волгоградца списали со счета в банке 1,3 млн рублей

Происшествия 20.10.2025 09:17
0
20.10.2025 09:17


С банковского счета 70-летнего жителя Дзержинского района Волгограда списали 1,3 млн рублей после звонка мужчины, который представился сотрудником компании сотовой связи. Накоплений пенсионер лишился после установки на телефон неизвестного приложения. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, во время разговора с пенсионеров неизвестный сообщил ему, компания якобы обновила техническое оборудование и теперь появилась возможность улучшить качество сотовой связи. Для этого волгоградцу нужно было перейти по ссылке, установить приложение и перезагрузить телефон, что он и сделал.

Однако же, после перезагрузки мобильного устройства пенсионер обнаружил еще одно приложение, а спустя некоторое время с банковского счета списались 1,3 млн рублей. 

Напомним, о том, почему многие горожане так податливо соглашаются на требования обманщиков, шла речь в недавнем интервью ИА «Высота 102» с начальником Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Волгоградской области Алексеем Романовым.

Лента новостей

13:24
С начала года в путешествие по железной дороге отправили более трех тысяч животныхСмотреть фотографии
13:05
Волгоградские артисты покорили «Вассой Железновой» зрителей в ЯрославлеСмотреть фотографии
13:04
Волгоградский школьник Вадим Храмов выступил в полуфинале ток-шоу «Ты супер»Смотреть фотографии
12:36
Им ничего не будет? Установлены дети, разгромившие дом семьи в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
В Волгоградской области силовики забрали с овощных полей 153 мигрантаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Проект бюджета Волгоградской области на 2026 год внесут в облдуму до 1 ноябряСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ливнейСмотреть фотографии
11:10
Накормившей младенца смертельными макаронами няне дали время вырастить своего ребенкаСмотреть фотографии
10:51
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Астраханцы заметили едкую гарь за несколько часов до волгоградцевСмотреть фотографии
10:22
На улице Лавровой в Волгограде снесли незаконную автомойкуСмотреть фотографии
10:14
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге научно-технологического развитияСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде прощаются с почётным энергетиком Петром Захаровичем КувакинымСмотреть фотографии
10:02
Банк обманом пытался отобрать квартиру у волгоградки за мизерный долгСмотреть фотографии
09:17
У 70-летнего волгоградца списали со счета в банке 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
08:53
Принесло из Казахстана? МЧС назвало причину тотального запаха гари в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцы досрочно получат пенсии и «детские» в ноябреСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцы массово жалуются на крыс, насекомых и дырявые крышиСмотреть фотографии
07:36
«Просачивается через окна»: жуткая вонь окутала районы ВолгоградаСмотреть фотографии
07:01
Мерзкий запах в районе облбольницы тревожит жителей Ангарского в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:53
Срок выдачи УК лицензий в Волгограде сократят до 10 днейСмотреть фотографии
06:25
Вещание десятка телеканалов прервано в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:10
«Ротор» 20 октября сыграет с «Факелом» в Воронеже  Смотреть фотографии
20:27
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №13Смотреть фотографии
19:55
«Почему вы не любите сами себя?»: волгоградские мастера шиномонтажа предупредили о повышении цен в непогодуСмотреть фотографии
19:10
Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде и области проливные дожди ожидаются в начале неделиСмотреть фотографии
17:49
В России задумались о 12-летке в школахСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде оштрафовали трех водителей за езду с друзьями в багажникеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
«Страшнее всего быть равнодушным»: многодетный отец - о совместных родах, инфантильности молодежи и правилах воспитанияСмотреть фотографии
 