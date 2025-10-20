У 70-летнего волгоградца списали со счета в банке 1,3 млн рублей





С банковского счета 70-летнего жителя Дзержинского района Волгограда списали 1,3 млн рублей после звонка мужчины, который представился сотрудником компании сотовой связи. Накоплений пенсионер лишился после установки на телефон неизвестного приложения.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, во время разговора с пенсионеров неизвестный сообщил ему, компания якобы обновила техническое оборудование и теперь появилась возможность улучшить качество сотовой связи. Для этого волгоградцу нужно было перейти по ссылке, установить приложение и перезагрузить телефон, что он и сделал.

Однако же, после перезагрузки мобильного устройства пенсионер обнаружил еще одно приложение, а спустя некоторое время с банковского счета списались 1,3 млн рублей.

Напомним, о том, почему многие горожане так податливо соглашаются на требования обманщиков, шла речь в недавнем интервью ИА «Высота 102» с начальником Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Волгоградской области Алексеем Романовым.