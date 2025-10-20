Общество

Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге научно-технологического развития

Общество 20.10.2025 10:14
20 октября Центр экономических исследований «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов по научно-технологическому развитию за 2024 год. По данным специалистов, Волгоградской области удалось улучшить свои позиции, поднявшись на один пункт.

Согласно данным экспертов, в 2023 году Волгоградская область занимала 33 позицию, а теперь находится на 32-й. Эксперты оценили научно-технологический уровень региона на 39,05 балла. Субъект опередил в том числе Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области.

При этом обогнали наш регион Саратовская область, Республика Марий Эл и Хабаровский край.

Отметим, рейтинг составлен специалистами на основе анализа 19 показателей, которые отражают кадровый потенциал, материально-техническую базу, а также текущую научно-технологическую деятельность.

