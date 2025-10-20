Вещание десятка телеканалов прервано в Волгограде и области





В Волгограде и области сегодня, 20 октября, временно прервут работу цифровые телеканалы и FM-радиостанци. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», это связано с проведением профилактических работ на оборудовании.

Отметим, что время отключений было согласовано с редакциями теле- и радиоканалов – профилактика рассчитана на время, когда в эфир не выходят рейтинговые программы и важные новости.

Время проведения работ – с 01:00 до 10:00.

Вещание приостановлено в Волгограде, Волжском и близлежащих населенных пунктах, а также в Среднеахтубинском, Городищенском и Светлоярском районах.

Фото: shedevrum.ai





