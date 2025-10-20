Банк обманом пытался отобрать квартиру у волгоградки за мизерный долг





Фроловский городской суд Волгоградской области вынес справедливое решение, отказав банку во взыскании квартиры, которая была предоставлена в качестве залога по кредитному договору. Одной из причин отказа, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу судов региона, стал тот факт, что рыночная стоимость квартиры значительно превышала размер кредита. Кроме того, суд нашел нестыковки в иске кредитной организации.

Как было установлено в суде, жительница Фролово выступала созаемщиком по кредитному договору между банком и Денисом В. на сумму 886 620 рублей и сроком на 120 месяцев. Гарантируя погашение кредита, женщина заложила квартиру.

Как отмечали юристы банка в иске, мужчина не выплачивал кредит и накопил долг в размере 756 922 рублей. Кроме того, Денис В. инициировал процедуру банкротства. В связи с чем, банк и просил обратить взыскание на предмет залога - квартиру Юлии К.

На деле же оказалось, что размер долга был куда меньше, чем говорилось в иске. Более того, Юлия К. как созаемщик продолжает выплачивать долг.

– Установлено, что на протяжении года заемщиком надлежащим образом исполнялись обязательства по кредитному договору. Факт несвоевременного внесения платежа по кредиту носил единичный характер, был допущен заемщиком только в феврале 2024 года, размер просроченной задолженности составил 21 384 рубля, – выяснил суд. – В июне 2025 года основной заемщик признан банкротом. При этом, с марта 2024 года по настоящее время оплату по кредиту производит созаемщик, которая не возражает против дальнейшего производства оплаты по кредиту.

Рыночная стоимость квартиры составляет 2 572 874 рубля, что фактически составляет лишь 5% от стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом залога.

– Принимая во внимание, что допущенное заемщиком нарушение незначительно, размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества, и систематическое нарушение сроков внесения платежей отсутствует, суд пришел к выводу, что требование банка о досрочном исполнении обязательств не основано на законе и не соответствует условиям договора, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.