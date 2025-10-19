Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской области

В Волгоградской области вечером 19 октября жителям региона стали приходить смс-сообщения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о начале действия режима беспилотной опасности.
– В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам, – говорится в рассылке.
Отметим, оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 18::50 по московскому времени. Также об угрозе налёта БПЛА жителей региона предупредили мониторинговые Telegram-каналы.