Волгоградцы досрочно получат пенсии и «детские» в ноябре





В Волгоградской области пенсионеры и ряд категорий граждан досрочно получат выплаты в ноябре. Как сообщает ИА «Высота 102», корректировка графика произошла в связи с предстоящим празднованием Дня народного единства и трехдневными выходными по этому случаю.

Напомним, что 4 ноября, когда многие волгоградские пенсионеры получают на банковские карты пенсии, – выходной день, а последний перед этим рабочий – 1 ноября. Стало быть, пенсии волгоградцам следует ожидать заранее – 1-го числа.

Выплата детских пособий запланирована в этом году так же на 1 ноября. Волгоградцы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получат пособия уже после праздников.