17 октября 2025 года на 75 году жизни после продолжительной болезни скончался Почётный работник топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики РФ Кувакин Петр Захарович.
Жизненный путь Петра Захаровича – пример порядочности и преданности делу. Большую часть трудовой биографии он отдал служению Родине на объектах энергетического комплекса волгоградского региона – ОАО «Волгоградэнерго», волгоградский филиал «Территориальной генерирующей компании №8» («ТГК-8»), ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Петр Захарович навсегда останется в сердцах и памяти коллег примером высокого мастерства и профессионализма, специалиста широких знаний, ответственного и компетентного отношения к делу. Он внес значительный вклад в развитие отрасли, щедро делился своими знаниями с молодым поколением энергетиков, был ответственным руководителем, мнение которого ценили не только в коллективе, но и в среде специалистов-энергетиков.
Прощание состоится в среду, 22 октября 2025г. в 9:30, по адресу: ул. Землячки, 74, стр.15 – похоронный дом «Память».
