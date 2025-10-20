ГУ МЧС России по Волгоградской области повторно прокомментировало СМИ ситуацию, связанную с жалобами волгоградцев на накрывший город едкий запах гари. По данным регионального управления, загрязнение атмосферного воздуха может быть связано с пожарами в Казахстане.

– Появление в воздухе запаха возможно в результате ландшафтных пожаров, прошедших на сопредельной территории Республики Казахстан с учётом восточного направления ветра 5-10 м/с., – говорится в заявлении ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, ранее в ведомстве заявили, что в Волгограде не происходило пожаров, которые могли бы стать источником загрязнения воздуха.

При этом жители региональной столицы отмечают, что запах настолько сильный, что просачивается в жилища даже через закрытые окна. Аналогичные жалобы поступают в редакцию ИА «Высота 102» и из других муниципалитетов региона – к примеру, из Дубовки.

Кроме того, схожая ситуация отмечается и в Астраханской области.

В администрации Волгограда предупреждают, что в условиях повышенной влажности запах гари будет сохраняться в атмосфере на протяжении некоторого времени.