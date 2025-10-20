Общество

Принесло из Казахстана? МЧС назвало причину тотального запаха гари в Волгограде

Общество 20.10.2025 08:53
0
20.10.2025 08:53


ГУ МЧС России по Волгоградской области повторно прокомментировало СМИ ситуацию, связанную с жалобами волгоградцев на накрывший город едкий запах гари. По данным регионального управления, загрязнение атмосферного воздуха может быть связано с пожарами в Казахстане. 

– Появление в воздухе запаха возможно в результате ландшафтных пожаров, прошедших на сопредельной территории Республики Казахстан с учётом восточного направления ветра 5-10 м/с., – говорится в заявлении ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, ранее в ведомстве заявили, что в Волгограде не происходило пожаров, которые могли бы стать источником загрязнения воздуха. 

При этом жители региональной столицы отмечают, что запах настолько сильный, что просачивается в жилища даже через закрытые окна.  Аналогичные жалобы поступают в редакцию  ИА «Высота 102» и из других муниципалитетов региона – к примеру, из Дубовки. 

Кроме того, схожая ситуация отмечается и в Астраханской области. 

В администрации Волгограда предупреждают, что в условиях повышенной влажности запах гари будет сохраняться в атмосфере на протяжении некоторого времени.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.10.2025 13:24
Общество 20.10.2025 13:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.10.2025 13:05
Общество 20.10.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 13:04
Общество 20.10.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 11:21
Общество 20.10.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 10:14
Общество 20.10.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 10:07
Общество 20.10.2025 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.10.2025 10:02
Общество 20.10.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 08:45
Общество 20.10.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 07:52
Общество 20.10.2025 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 07:36
Общество 20.10.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 07:01
Общество 20.10.2025 07:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 06:53
Общество 20.10.2025 06:53
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 06:25
Общество 20.10.2025 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2025 20:27
Общество 19.10.2025 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2025 19:10
Общество 19.10.2025 19:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:24
С начала года в путешествие по железной дороге отправили более трех тысяч животныхСмотреть фотографии
13:05
Волгоградские артисты покорили «Вассой Железновой» зрителей в ЯрославлеСмотреть фотографии
13:04
Волгоградский школьник Вадим Храмов выступил в полуфинале ток-шоу «Ты супер»Смотреть фотографии
12:36
Им ничего не будет? Установлены дети, разгромившие дом семьи в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
В Волгоградской области силовики забрали с овощных полей 153 мигрантаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Проект бюджета Волгоградской области на 2026 год внесут в облдуму до 1 ноябряСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ливнейСмотреть фотографии
11:10
Накормившей младенца смертельными макаронами няне дали время вырастить своего ребенкаСмотреть фотографии
10:51
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Астраханцы заметили едкую гарь за несколько часов до волгоградцевСмотреть фотографии
10:22
На улице Лавровой в Волгограде снесли незаконную автомойкуСмотреть фотографии
10:14
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге научно-технологического развитияСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде прощаются с почётным энергетиком Петром Захаровичем КувакинымСмотреть фотографии
10:02
Банк обманом пытался отобрать квартиру у волгоградки за мизерный долгСмотреть фотографии
09:17
У 70-летнего волгоградца списали со счета в банке 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
08:53
Принесло из Казахстана? МЧС назвало причину тотального запаха гари в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцы досрочно получат пенсии и «детские» в ноябреСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцы массово жалуются на крыс, насекомых и дырявые крышиСмотреть фотографии
07:36
«Просачивается через окна»: жуткая вонь окутала районы ВолгоградаСмотреть фотографии
07:01
Мерзкий запах в районе облбольницы тревожит жителей Ангарского в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:53
Срок выдачи УК лицензий в Волгограде сократят до 10 днейСмотреть фотографии
06:25
Вещание десятка телеканалов прервано в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:10
«Ротор» 20 октября сыграет с «Факелом» в Воронеже  Смотреть фотографии
20:27
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №13Смотреть фотографии
19:55
«Почему вы не любите сами себя?»: волгоградские мастера шиномонтажа предупредили о повышении цен в непогодуСмотреть фотографии
19:10
Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде и области проливные дожди ожидаются в начале неделиСмотреть фотографии
17:49
В России задумались о 12-летке в школахСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде оштрафовали трех водителей за езду с друзьями в багажникеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
«Страшнее всего быть равнодушным»: многодетный отец - о совместных родах, инфантильности молодежи и правилах воспитанияСмотреть фотографии
 