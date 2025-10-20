Общество

«Просачивается через окна»: жуткая вонь окутала районы Волгограда

20.10.2025 07:36
Жители большинства районов Волгограда присоединились к жалобам жителей Ангарского на жуткую вонь, которая начинает просачиваться в квартиры после полуночи. По информации читателей ИА «Высота 102», не спасают даже закрытые окна. Волгоградцы утверждают, что и на утро 20 октября резкий запах ощущается в воздухе. 

Напомним, информацию о том, что в районе областной больницы горожане ощутили ночью нестерпимо отвратительный запах, информагентство опубликовало утром в понедельник. Однако, замечают жители Волгограда, ощущается он не только на Ангарском. 

Такие сообщения получила редакция: 

– Вонь стоит с ночи и в Советском районе, в районе ЖК «Комарово».

– В Центральном тоже жуткая вонь гарью.

– На Красном вонь и дым стоит с ночи.

– Дзержинский, Шекснинская - так же.

– Ворошиловский. Вонь несусветная. Что горит?

– Невозможно сегодня было, вонь аж через закрытые окна пробивалась. Как будто что то техническое жгут. Может, автосервисы отработку сжигают, чтоб не утилизировать. Вонь на 82 школе.

– И в районе КЦ «Родина» тоже воняет по ночам.

– В Красноармейском тоже под утро побежала окна все закрывать. Очень едкий запах гари был.

Редакция ИА «Высота 102» просит обратить Роспотребнадзор на жалобы волгоградцев. 

Отметим, что по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, причиной резкого запаха не может быть какой-либо пожар.

– Действующих пожаров в черте города нет, и ночью тоже не было, – сообщили в пресс-службе. 


Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

