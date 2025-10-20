Мерзкий запах в районе облбольницы тревожит жителей Ангарского в Волгограде

Жители Дзержинского района Волгограда просят надзорные органы проверить качество атмосферного воздуха в районе областной больницы №1. По сообщению волгоградцев, проживающих в поселке Ангарском, неприятный запах они ощущают даже тогда, когда на улице идет дождь.

– Может в Волгограде какие-нибудь специалисты ответят, что за выбросы с 01-30 20 октября в районе областной больницы на Ангарском? Дождь идёт, а на улице вонь жуткая, как будто шкуры животных жгут. Явно не пожар. Чем так воняет? И главное – кто виновник? – задаются вопросы жителя микрорайона.

Горожане отмечают, что неприятные запахи возникают на Ангарском регулярно. Однако до сих пор в надзорных ведомствах о каких-либо нарушениях не сообщалось.