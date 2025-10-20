Срок выдачи УК лицензий в Волгограде сократят до 10 дней





Волгоградские управляющие компании с 1 сентября 2026 года начнут получать лицензии, разрешающие деятельность, фактически одним махом. С указанной даты, сообщает ИА «Высота 102», срок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении сокращается с 30 до 10 рабочих дней. Соответствующие изменения внесены 15 октября в Жилищный кодекс Российской Федерации.

Продлить 10-дневный срок, отведенный на принятие решения об отказе в лицензии, либо о ее выдаче можно лишь на 5 рабочих дней в случае непоступления запрошенных органом госжилнадзора документов в целях оценки соответствия соискателя лицензии отдельным лицензионным требованиям.

Кроме того, согласно нововведениям, лицензия УК будет предоставлять не на основании решения лицензионной комиссии субъекта РФ, а в порядке, установленном статьей 194 ЖК РФ.