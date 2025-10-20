Волгоградцы массово жалуются на крыс, насекомых и дырявые крыши





Больше половины жалоб жителей Волгоградской области, которые они направили в региональное управление Роспотребнадзора за девять месяцев, касалось условий проживания в многоквартирных домах. Как сообщили специалисты, волгоградцев тревожит состояние жилых помещений, а также нашествие насекомых и крыс.

– По вопросам нарушения требований санитарного законодательства поступило 51 % (4751) обращений. Из них половина обращений приходится на условия проживания в жилых помещениях, – уточняют в волгоградском РПН. – Обращения касались износа канализационных систем, плесени на стенах, перепада напряжения, течи крыш, уборки подъездов, засора мусоропровода, наличия грызунов и насекомых в жилом доме.

Общее количество жалоб, поступивших в Роспотребнадзор, составило 9303, что на 9% меньше, чем с января по сентябрь 2024 года.